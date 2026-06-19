Венс відповів на критику Ізраїлю угоди з Іраном: "Трамп – ваш єдиний союзник у світі"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко відповів Ізраїлю на критику угоди з Іраном, заявивши, що Дональд Трамп – єдиний їхній союзник у світі.

Заяву американського віцепрезидента наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

У своєму гострому виступі Венс нагадав про мільярди доларів оборонної допомоги, яку Ізраїль отримує від США.

Венс захищав угоду ⁠укладену цього тижня з метою припинення війни з Іраном, яку критики в США та Ізраїлі різко розкритикували за те, що вона не обмежує ракетну програму Ірану та не передбачає чіткого шляху до демонтажу його ядерних об’єктів, водночас обмежуючи можливості Ізраїлю у війні з бойовиками "Хезболли" в Лівані.

"Моє послання до них складається з двох частин. По-перше: Дональд Дж. Трамп – єдиний глава держави у всьому світі, який на цей момент виявляє співчуття до народу Ізраїлю. Якби я був у складі кабінету міністрів ізраїльського уряду, я, мабуть, не нападав би на єдиного потужного союзника, який у мене залишився у всьому світі", – вказав він.

Віцепрезидент також зазначив, що нагадав би цим членам уряду, що дві третини оборонної зброї, яка захищає Ізраїль, "була виготовлена американськими майстрами та оплачена за рахунок американських податків".

"Проблема для Ізраїлю – це не Дональд Трамп, і кожен в Ізраїлі, хто вважає, що їхньою найбільшою проблемою є президент Сполучених Штатів, повинен прокинутися й усвідомити реальність ситуації, в якій перебуває країна", – зазначив Венс.

Офіс ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу не відповів на запит про коментар. Однак ізраїльські посадовці на умовах анонімності, заявили, що умови угоди є невигідними для Ізраїлю, оскільки вони не враховують занепокоєння щодо іранської ядерної програми та програми балістичних ракет – і, за їхніми словами, цю точку зору поділяє все керівництво Ізраїлю.

Повідомляли також, що частина сенаторів-республіканців висловлюють критику щодо підписаного США з Іраном меморандуму, що окреслює умови припинення війни.

Як відомо, 17 червня США та Іран дистанційно підписали меморандум щодо припинення війни та відкриття Ормузької протоки, і угода вже набула чинності.

Також США повідомили, що знімають морську блокаду з іранських портів.

Перед цим в адміністрації Трампа в усній формі розкрили текст підписаного з Іраном документа.