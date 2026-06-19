Вэнс ответил на критику Израиля в адрес соглашения с Ираном: "Трамп – ваш единственный союзник в мире"

Вице-президент США Джей Ди Вэнс резко ответил Израилю на критику соглашения с Ираном, заявив, что Дональд Трамп – их единственный союзник в мире.

Заявление американского вице-президента приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

В своем резком выступлении Вэнс напомнил о миллиардах долларов оборонной помощи, которую Израиль получает от США.

Вэнс защищал соглашение, заключенное на этой неделе с целью прекращения войны с Ираном, которое критики в США и Израиле резко раскритиковали за то, что оно не ограничивает ракетную программу Ирана и не предусматривает четкого пути к демонтажу его ядерных объектов, в то же время ограничивая возможности Израиля в войне с боевиками "Хезболлы" в Ливане.

"Мое послание к ним состоит из двух частей. Во-первых: Дональд Дж. Трамп – единственный глава государства во всём мире, который на данный момент проявляет сочувствие к народу Израиля. Если бы я входил в состав кабинета министров израильского правительства, я, пожалуй, не нападал бы на единственного мощного союзника, который у меня остался во всём мире", – отметил он.

Вице-президент также отметил, что напомнил бы этим членам правительства, что две трети оборонного оружия, защищающего Израиль, "было изготовлено американскими мастерами и оплачено за счет американских налогов".

"Проблема для Израиля – это не Дональд Трамп, и каждый в Израиле, кто считает, что их самой большой проблемой является президент Соединенных Штатов, должен проснуться и осознать реальность ситуации, в которой находится страна", – отметил Вэнс.

Офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху не ответил на запрос о комментарии. Однако израильские чиновники на условиях анонимности заявили, что условия соглашения невыгодны для Израиля, поскольку они не учитывают опасения по поводу иранской ядерной программы и программы баллистических ракет – и, по их словам, эту точку зрения разделяет все руководство Израиля.

Сообщалось также, что часть сенаторов-республиканцев высказывают критику в отношении подписанного США с Ираном меморандума, определяющего условия прекращения войны.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива, и соглашение уже вступило в силу.

Также США сообщили, что сняли морскую блокаду с иранских портов.

До этого в администрации Трампа в устной форме раскрыли текст подписанного с Ираном документа.