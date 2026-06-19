Поезд между Киевом и Кишиневом будет курсировать ежедневно

С 28 июня поезд "Бессарабия" сообщением Киев – Кишинев переходит на ежедневный график движения.

Об этом в своих соцсетях сообщил вице-премьер по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет "Европейская правда".

Как отметил Кулеба, это результат длительной совместной работы Минразвития, "Укрзалізниці" и молдовской железной дороги CFM, которая позволила сделать маршрут более удобным и предсказуемым для пассажиров.

Также изменено время отправления из Кишинева. С 29 июня поезд будет отправляться в 19:52 вместо 17:42, что улучшит возможности для пересадок на другие маршруты.

В составе поезда – плацкартные и купейные вагоны. В свой первый рейс также отправится новый детский вагон для путешествий с детьми.

"Маршрут в Кишинев остается одним из важных международных направлений для украинцев. В частности, благодаря удобному сообщению с международным аэропортом Кишинева, который обеспечивает рейсы во многие страны Европы", – подчеркнул Кулеба.

Напомним, в апреле стало известно, что Украина и Болгария работают над запуском международного железнодорожного маршрута в город Варна.

В декабре "Укрзалізниця" сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения между Одессой и Кишиневом впервые с 2022 года.

В конце ноября в УЗ объявили о синхронизации ряда рейсов, следующих в польские Хелм и Перемышль, с графиком поездов из Польши в Германию.