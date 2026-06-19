Укр Рус Eng

Глава МЗС Франції розкритикував лідера ультралівих, стурбованого ударами України по РФ

Новини — П'ятниця, 19 червня 2026, 12:58 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро гостро розкритикував лідера ультралівих Жана-Люка Меланшона, який занепокоївся через українські удари по території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі Franceinfo.

Відповідаючи на питання ведучих стосовно останніх подій в російсько-українській війні і чи можна це сприймати як ознаку того, що Росія може зазнати поразки, Барро наголосив, що "він (Путін) вже програв".

Він нагадав, що у Кремлі сподівалися на "Київ за три дні", натомість на п’ятий рік війни Україна не просто бореться, а й має перевагу у "війні дронів" та почала бити у відповідь, а Росія має все більші проблеми на фронті і щомісяця втрачає близько 35 тисяч вояків. 

"Ви бачили цю вражаючу атаку українських безпілотників на Москву", – наголосив Барро. 

Від цього він перейшов до критики лідера "Нескореної Франції" Жана-Люка Меланшона, який занепокоївся далекобійними ударами України. 

Меланшон напередодні у публічних коментарях сказав, що не годиться сприймати як належне те, що Україна завдає далекобійних ударів по території РФ, тому що так усе "котиться до тотальної війни". 

"Україна – перепрошую – не має жодних територіальних претензій до Росії. І коли я чую, що деякі політики, як Жан-Люк Меланшон, не знаходять жодного слова, щоб засудити постійні удари Владіміра Путіна по українському цивільному населенню, по житлових кварталах, енергетичній інфраструктурі, але непокоїться через те, що Україна у своєму гідному хороброму опорі починає бити у відповідь і надсилає чіткий сигнал Москві…" – обурився очільник МЗС Франції. 

"Пан Меланшон обрав свій табір – і дуже очевидно, що це не табір тих, хто чинить опір, а табір агресора", – заявив Барро.

Він додав, що так само Меланшон не вважав за потрібне відреагувати на пошкодження російським обстрілом Успенського собору Києво-Печерської лаври, що у Франції було б співмірно з ударом по одній з її найдавніших та найвідоміших святинь. 

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа назвав українську атаку по НПЗ під Москвою 18 червня фактором, що кардинально змінює ситуацію у війні на користь України

Очільник МЗС Естонії поділився у своїх соцмережах резонансною фотографією з польотом кришки ураженого нафтового резервуара, назвавши її "фото дня". 

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по Москві, заявив, що тиснути на Росію для завершення війни мають не лише українці, а також американці, європейці і самі росіяни. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Війна з РФ
Реклама: