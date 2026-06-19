Глава МИД Франции раскритиковал лидера ультралевых, обеспокоенного ударами Украины по РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро резко раскритиковал лидера ультралевых Жана-Люка Меланшона, который обеспокоился из-за украинских ударов по территории России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Franceinfo.

Отвечая на вопрос ведущих о последних событиях в российско-украинской войне и о том, можно ли это воспринимать как признак того, что Россия может потерпеть поражение, Барро отметил, что "он (Путин) уже проиграл".

🔴 Guerre en Ukraine➡️ "D'une certaine manière, les masques tombent. Monsieur Mélenchon a choisi son camp et clairement, ce n'est pas le camp de la résistance, c'est celui de l'oppresseur", selon Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères pic.twitter.com/wwaDH7d9qg – franceinfo (@franceinfo) June 19, 2026

Он напомнил, что в Кремле надеялись на "Киев за три дня", однако на пятый год войны Украина не просто борется, но и имеет преимущество в "войне дронов" и начала бить в ответ, а у России все большие проблемы на фронте, и ежемесячно она теряет около 35 тысяч солдат.

"Вы видели эту впечатляющую атаку украинских беспилотников по Москве", – подчеркнул Барро.

От этого он перешел к критике лидера "Непокоренной Франции" Жана-Люка Меланшона, который обеспокоился дальнобойными ударами Украины.

Меланшон накануне в публичных комментариях сказал, что не годится воспринимать как должное то, что Украина наносит дальнобойные удары по территории РФ, потому что так все "катится к тотальной войне".

"Украина – извините – не имеет никаких территориальных претензий к России. И когда я слышу, что некоторые политики, как Жан-Люк Меланшон, не находят ни одного слова, чтобы осудить постоянные удары Владимира Путина по украинскому гражданскому населению, по жилым кварталам, энергетической инфраструктуре, но беспокоится из-за того, что Украина в своем достойном храбром сопротивлении начинает бить в ответ и посылает четкий сигнал Москве..." – возмутился глава МИД Франции.

"Господин Меланшон выбрал свой лагерь – и очень очевидно, что это не лагерь тех, кто сопротивляется, а лагерь агрессора", – заявил Барро.

Он добавил, что так же Меланшон не счел нужным отреагировать на повреждение российским обстрелом Успенского собора Киево-Печерской лавры, что во Франции было бы соизмеримо с ударом по одной из ее древнейших и самых известных святынь.

Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа назвал украинскую атаку по НПЗ под Москвой 18 июня фактором, кардинально меняющим ситуацию в войне в пользу Украины.

Глава МИД Эстонии поделился в своих соцсетях резонансной фотографией с полетом крышки пораженного нефтяного резервуара, назвав ее "фото дня".

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по Москве, заявил, что давить на Россию для завершения войны должны не только украинцы, а также американцы, европейцы и сами россияне.