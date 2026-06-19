Президент Литви: одного ЄС недостатньо, щоб змусити Путіна до переговорів

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що господар Кремля Владімір Путін поважає лише тих, хто здатний продемонструвати силу, і не вважає Європейський Союз серйозною загрозою, що ставить під сумнів перспективи проведення конструктивних переговорів з Москвою під егідою ЄС.

Заяву литовського президента наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Науседа додав, що не вважає, що зараз настав слушний момент для початку переговорів з Путіним, оскільки той не хоче бачити Європу за столом.

"Путін поважає силу. Путін поважає Сполучені Штати і боїться їх. Чи боїться він також Європейського Союзу? Я маю сумніви", – сказав Науседа.

Він зазначив, що самі лише санкції ЄС є недостатніми.

"Так, ми запровадили 20 пакетів санкцій. Так, ми маємо певні важелі впливу, щоб завдати шкоди російській економіці. Чи цього достатньо, щоб Путін захотів бачити нас за столом переговорів? Я маю сумніви", – додав президент Литви.

Він переконаний, що переговори стануть реальними лише тоді, коли Москва справді усвідомить необхідність піти на поступки та продемонструє реальні сигнали про бажання миру.

Науседа наголосив, що Європейський Союз має виступати єдиним фронтом, щоб мати вагу в такому процесі.

Президент додав, що чим швидше Росія зрозуміє, що не може виграти війну проти України, тим краще, і що важливо, щоб російське суспільство почало відчувати війну не через екрани телевізорів, а на власному досвіді.

Раніше в європейських ЗМІ зʼявилась інформація про те, що голова Європейської ради Антоніу Кошта встановив контакт із Кремлем, намагаючись залучити правителя Росії Владіміра Путіна до обговорення шляхів припинення війни в Україні.

Під час саміту в Брюсселі Кошта пояснював лідерам, навіщо він це робив.

Також "ЄвроПравда" з’ясувала, що більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про контакти між Брюсселем і Кремлем.