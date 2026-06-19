Президент Литвы: одного ЕС недостаточно, чтобы принудить Путина к переговорам

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин уважает только тех, кто способен продемонстрировать силу, и не считает Европейский Союз серьезной угрозой, что ставит под сомнение перспективы проведения конструктивных переговоров с Москвой под эгидой ЕС.

Заявление литовского президента приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Науседа добавил, что не считает, что сейчас настал подходящий момент для начала переговоров с Путиным, поскольку тот не хочет видеть Европу за столом переговоров.

"Путин уважает силу. Путин уважает Соединенные Штаты и боится их. Боится ли он также Европейского Союза? У меня есть сомнения", – сказал Науседа.

Он отметил, что одних только санкций ЕС недостаточно.

"Да, мы ввели 20 пакетов санкций. Да, у нас есть определенные рычаги влияния, чтобы нанести ущерб российской экономике. Достаточно ли этого, чтобы Путин захотел видеть нас за столом переговоров? У меня есть сомнения", – добавил президент Литвы.

Он убежден, что переговоры станут реальными только тогда, когда Москва действительно осознает необходимость пойти на уступки и продемонстрирует реальные сигналы о стремлении к миру.

Науседа подчеркнул, что Европейский Союз должен выступать единым фронтом, чтобы иметь вес в таком процессе.

Президент добавил, что чем быстрее Россия поймет, что не может выиграть войну против Украины, тем лучше, и что важно, чтобы российское общество начало ощущать войну не через экраны телевизоров, а на собственном опыте.

Ранее в европейских СМИ появилась информация о том, что председатель Европейского совета Антониу Кошта установил контакт с Кремлем, пытаясь привлечь лидера России Владимира Путина к обсуждению путей прекращения войны в Украине.

Во время саммита в Брюсселе Кошта объяснял лидерам, зачем он это делал.

Также "ЕвроПравда" выяснила, что большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, заняла дискуссия о контактах между Брюсселем и Кремлем.