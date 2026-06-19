Зеленський таки поговорив із Мадяром на саміті ЄС

Президент України Володимир Зеленський та новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр мали розмову на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з допису Мадяра в його X.

У дописі про перший день саміту Петер Мадяр не згадав про зустріч з президентом України – проте одне з оприлюднених ним фото свідчить, що лідери мали принаймні коротку розмову у залі саміту.

The first day of the #EUCO in Brussels ended around one o’clock in the morning. The second day is now about to begin.



In my first speech, I spoke to Europe’s leaders about honesty and the need to move beyond political correctness, double standards, and doublespeak. I told them… pic.twitter.com/jAEzpU7hBb – Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) June 19, 2026

Мадяр зазначив, що у першому своєму виступі на саміті ЄС казав про необхідність "чесності, виходу за межі політкоректності та подвійних стандартів" і що він "не прагне популярності у кімнаті чи у Брюсселі, а хоче представляти інтереси угорського народу".

Як стало відомо, Зеленський у своїй промові на саміті закликав лідерів ЄС погодити відкриття решти 5 кластерів ще у червні. Проте згодом стало відомо, що сподівання України та її прибічників у ЄС про швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту Євросоюзу.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС.

До цього він повідомив, що в Угорщини є питання щодо відкриття решти кластерів з Україною. Утім, коло противників цього сценарію виявилося суттєво ширшим.