Укр Рус Eng

Зеленський таки поговорив із Мадяром на саміті ЄС

фото
Новини — П'ятниця, 19 червня 2026, 13:57 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський та новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр мали розмову на полях саміту ЄС у Брюсселі. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо з допису Мадяра в його X. 

У дописі про перший день саміту Петер Мадяр не згадав про зустріч з президентом України – проте одне з оприлюднених ним фото свідчить, що лідери мали принаймні коротку розмову у залі саміту. 

 

Мадяр зазначив, що у першому своєму виступі на саміті ЄС казав про необхідність "чесності, виходу за межі політкоректності та подвійних стандартів" і що він "не прагне популярності у кімнаті чи у Брюсселі, а хоче представляти інтереси угорського народу". 

Як стало відомо, Зеленський у своїй промові на саміті закликав лідерів ЄС погодити відкриття решти 5 кластерів ще у червні. Проте згодом стало відомо, що сподівання України та її прибічників у ЄС про швидке відкриття кластерів не вдалося підтвердити рішенням саміту Євросоюзу.

Раніше угорський прем’єр Петер Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС.

До цього він повідомив, що в Угорщини є питання щодо відкриття решти кластерів з Україною. Утім, коло противників цього сценарію виявилося суттєво ширшим.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський Угорщина Мадяр
Реклама: