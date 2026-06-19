Зеленский таки поговорил с Мадьяром на саммите ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и новый премьер Венгрии Петер Мадьяр разговаривали на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из сообщения Мадьяра в его X.

В своем посте о первом дне саммита Петер Мадьяр не упомянул о встрече с президентом Украины – однако одно из опубликованных им фото свидетельствует, что лидеры имели по крайней мере короткий разговор в зале саммита.

Мадьяр отметил, что в первом своем выступлении на саммите ЕС говорил о необходимости "честности, выхода за пределы политкорректности и двойных стандартов" и что он "не стремится к популярности в комнате или в Брюсселе, а хочет представлять интересы венгерского народа".

Как стало известно, Зеленский в своей речи на саммите призвал лидеров ЕС согласовать открытие остальных 5 кластеров еще в июне. Однако впоследствии стало известно, что надежды Украины и ее сторонников в ЕС о скором открытии кластеров не удалось подтвердить решением саммита Евросоюза.

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" быстрое вступление из решения саммита ЕС.

До этого он сообщил, что у Венгрии есть вопросы по открытию остальных кластеров с Украиной. Впрочем, круг противников этого сценария оказался существенно шире.