Вулицями польського Перемишля кілька годин бродив ведмідь, його випровадили до лісу

Ввечері у четвер на вулиці польського Перемишля забрів дикий ведмідь, через кілька годин хижака випровадили до лісу.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Ввечері 18 червня від мешканців Перемишля почали надходити повідомлення про ведмедя, що ходить вулицями у центральній частині міста.

Вперше його побачили близько 22 години в районі площі Берестейської Унії, що на протилежному від залізничного вокзалу березі Сяну.

Відео з ведмедем поширив у тому числі мер міста Войцех Бакун. "Це повідомлення – правда. Служби вже діють, але будьте обережні. Якщо помітите звіра – не намагайтеся підходити та негайно повідомляйте муніципальну поліцію (986) або поліцію (112)", – написав він.

Згодом у поліції повідомили, що їм вдалося випровадити хижака до лісу близько 2 години ночі, минулося без інцидентів. Припускають, що це був молодий ведмідь.

Мерія не планує ініціювати відстріл хижака з міркувань, що він може знову забрести до міста. Водночас мешканців закликали бути обачними і нічого самостійно не робити, якщо так трапиться, а одразу телефонувати на номер 112.

Цікаво, що ведмідь є міським символом Перемишля та зображений на його гербі.

Перед цим у травні Сейм схвалив поправку до законодавства, що розширила дозволені методи втручання у разі присутності небезпечного звіра поряд з людьми. Мисливцям за погодженням з місцевими органами захисту довкілля дозволено відлякувати ведмедів та зубрів гумовими кулями з гладкоствольної зброї. Також у законодавстві зафіксували звільнення від кримінальної відповідальності, якщо під час виправданого втручання для відлякування хижака тварину випадково застрелили або поранили.

Раніше ведмедя проганяли до лісу з вулиць латвійського міста Єкабпілс.

Протягом весни 2026 року у Європі було щонайменш два летальних випадки внаслідок зустрічі ведмедів з людьми. Так, у квітні в Польщі загинула літня жінка, якій зустрівся ведмідь у лісі. У Болгарії хижак вбив чоловіка в горах Вітоша неподалік болгарської столиці Софії.

У низці європейських країнах зростання чисельності популяції ведмедів призводить до того, що вони дедалі частіше з’являються поруч з трасами й населеними пунктами та перестають уникати людей. Особливо гострою ця проблема стала у Румунії, де популяція бурих ведмедів – найбільша у Європі.