По улицам польского Перемышля несколько часов бродил медведь, его выпроводили в лес

Вечером в четверг на улицы польского Перемышля забрел дикий медведь, через несколько часов хищника выпроводили в лес.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Вечером 18 июня от жителей Перемышля начали поступать сообщения о медведе, бродящем по улицам в центральной части города.

Впервые его заметили около 22 часов в районе площади Берестейской Унии, расположенной на противоположном от железнодорожного вокзала берегу Сяна.

Видео с медведем распространил, в том числе, мэр города Войцех Бакун. "Это сообщение – правда. Службы уже действуют, но будьте осторожны. Если заметите зверя – не пытайтесь приближаться и немедленно сообщайте в муниципальную полицию (986) или полицию (112)", – написал он.

Впоследствии в полиции сообщили, что около 2 часов ночи хищника успешно выпроводили в лес, инцидентов не произошло. Предполагают, что это был молодой медведь.

Мэрия не планирует инициировать отстрел медведя из соображений, что он может снова забрести в город. В то же время жителей призвали быть осторожными и ничего не предпринимать самостоятельно, если такое произойдет, а сразу звонить по номеру 112.

Медведь является городским символом Перемышля и изображен на его гербе.

Ранее, в мае, Сейм одобрил поправку к законодательству, расширившую допустимые методы вмешательства в случае нахождения зверя рядом с людьми. Охотникам по согласованию с местными органами охраны окружающей среды разрешено отпугивать медведей и зубров резиновыми пулями из гладкоствольного оружия. Также в законодательстве зафиксировано освобождение от уголовной ответственности, если во время оправданного вмешательства с целью отпугивания хищника животное случайно застрелили или ранили.

Ранее медведя прогоняли в лес с улиц латвийского города Екабпилс.

В течение весны 2026 года в Европе произошло как минимум два летальных случая в результате встреч медведей с людьми. Так, в апреле в Польше погибла пожилая женщина, которая столкнулась с медведем в лесу. В Болгарии хищник убил мужчину в горах Витоша недалеко от болгарской столицы Софии.

В ряде европейских стран рост численности популяции медведей приводит к тому, что они всё чаще появляются рядом с трассами и населёнными пунктами и перестают избегать людей. Особенно острой эта проблема стала в Румынии, где популяция бурых медведей – самая большая в Европе.