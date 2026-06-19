Румунське місто Тімішоара передало Києву генератори

Місто Тімішоара у Румунії передало Києву 4 генератори загальною потужністю 100 кВт.

Про це повідомили 19 червня у Київській міській раді, пише "Європейська правда".

Обладнання допоможе забезпечити стабільну роботу об’єктів критичної інфраструктури, медичних закладів і соціальної сфери столиці.

"Кожен переданий генератор – це внесок у безперебійну роботу міської інфраструктури та стабільність столиці. Завдяки такій підтримці Київ має додаткові можливості забезпечувати роботу критично важливих об’єктів і підтримувати належний рівень міських сервісів навіть у складних умовах", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

Він подякував мерії та громаді Тімішоари, Об'єднанню українців у Румунії, посольству Румунії в Україні та всім, хто долучився до цієї ініціативи.

"Ми глибоко цінуємо вашу солідарність. У часи випробувань найкраще пізнаються ті, на кого можна розраховувати. І ми знаємо, що Тімішоара – поруч із Києвом. Наша співпраця на рівні міст, у межах європейських мереж і двосторонніх відносин, – це фундамент для нашого спільного європейського майбутнього", – додав Куявський.

Нагадаємо, 16 червня президент Володимир Зеленський розповів, що країни Групи семи допоможуть Україні пройти наступну зиму, якщо війна з Росією продовжиться.

У виступі на засіданні Євроради 18 червня Зеленський закликав євролідерів допомогти Україні підготуватись до зими.