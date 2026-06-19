Румынский город Тимишоара передал Киеву генераторы

Город Тимишоара в Румынии передал Киеву 4 генератора общей мощностью 100 кВт.

Об этом сообщили 19 июня в Киевском городском совете, пишет "Европейская правда".

Оборудование поможет обеспечить стабильную работу объектов критической инфраструктуры, медицинских учреждений и социальной сферы столицы.

"Каждый переданный генератор – это вклад в бесперебойную работу городской инфраструктуры и стабильность столицы. Благодаря такой поддержке Киев имеет дополнительные возможности обеспечивать работу критически важных объектов и поддерживать надлежащий уровень городских услуг даже в сложных условиях", – отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Олег Куявский.

Он поблагодарил мэрию и жителей Тимишоары, Объединение украинцев в Румынии, посольство Румынии в Украине и всех, кто присоединился к этой инициативе.

"Мы глубоко ценим вашу солидарность. В трудные времена лучше всего узнаешь, на кого можно рассчитывать. И мы знаем, что Тимишоара – рядом с Киевом. Наше сотрудничество на уровне городов, в рамках европейских сетей и двусторонних отношений, – это фундамент для нашего общего европейского будущего", – добавил Куявский.

Напомним, 16 июня президент Владимир Зеленский сообщил, что страны "Группы семи" помогут Украине пережить следующую зиму, если война с Россией продолжится.

В выступлении на заседании Евросовета 18 июня Зеленский призвал евролидеров помочь Украине подготовиться к зиме.