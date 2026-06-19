Британія послабила обмеження проти дочірньої компанії "Лукойлу" в Австрії

Велика Британія внесла зміни до тимчасової ліцензії, яка дозволяла продовжувати вести бізнес з дочірньою компанією російського "Лукойла" в Австрії, скасувавши обмеження про перерахування коштів на заморожені рахунки.

Про це повідомили в Управлінні з питань застосування фінансових санкцій (OFSI), передає "Європейська правда".

OFSI вилучило умову про обов'язковий переказ коштів на заморожені рахунки компанії. Британські компанії тепер можуть обробляти платежі на чинні рахунки Lukoil International. Водночас ця зміна не передбачає повернення коштів до російської материнської компанії.

У повідомленні не уточнюється, чому було внесено поправки.

Ліцензія, яка набула чинності у листопаді минулого року, має закінчитися 25 серпня.

Як відомо, наприкінці жовтня 2025 року США вперше за другої каденції Дональда Трампа застосували нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній "Роснефть" та "Лукойл".

У квітні адміністрація США також продовжила дію винятку з санкцій, що дозволяє роздрібним автозаправним станціям російської компанії "Лукойл" працювати за межами РФ до кінця жовтня.

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