Великобритания ослабила ограничения в отношении дочерней компании "Лукойла" в Австрии

Великобритания внесла изменения во временную лицензию, позволявшую продолжать вести бизнес с дочерней компанией российского "Лукойла" в Австрии, отменив ограничения на перечисление средств на замороженные счета.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам применения финансовых санкций (OFSI), передает "Европейская правда".

OFSI исключило условие об обязательном переводе средств на замороженные счета компании. Британские компании теперь могут обрабатывать платежи на действующие счета Lukoil International. В то же время это изменение не предусматривает возврата средств в российскую материнскую компанию.

В сообщении не уточняется, почему были внесены поправки.

Лицензия, вступившая в силу в ноябре прошлого года, должна истечь 25 августа.

Как известно, в конце октября 2025 года США впервые за второй срок пребывания Дональда Трампа на посту президента ввели новые санкции против России, в частности против компаний "Роснефть" и "Лукойл".

В апреле администрация США также продлила действие исключения из санкций, позволяющего розничным автозаправочным станциям российской компании "Лукойл" работать за пределами РФ до конца октября.

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