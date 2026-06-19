Угорський прем’єр розповів деталі зустрічі з Зеленським, говорили про Берегове

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр на пресконференції після завершення саміту ЄС розповів угорським журналістам про свою зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Мадяр, серед іншого, визнав, що провів першу зустріч із Зеленським на полях саміту. Про ці короткі перемовини першою повідомила "Європейська правда".

Угорський прем’єр підкреслив, що Україні була присвячена значна увага на саміті. "У висновках Європейської ради Україні приділено чимало уваги, адже вчора на саміті був присутній президент України Володимир Зеленський особисто. Можливо, ви бачили фотографії, на яких ми поруч. Так, ми зустрілися. І я не буду приховувати, що це не була довга розмова", – заявив він.

Мадяр стверджує, знову запропонував Зеленському переговори у Берегові. "Ми дали зрозуміти один одному, що готові зустрітися у близькому майбутньому. Я знову сказав, що був би радий зустрічі у чудовому Берегові, на Закарпатті"

Утім, з пояснень Мадяра випливає, що він отримав від Зеленського відмову. Угорський прем’єр пояснив, що проведення цих переговорів для нього не є критичним.

"Немає особливих підстав для зустрічі. З одного боку, нам вдалося досягнути політичної домовленості і без зустрічі, а з іншого – я хотів би зустрітися в Берегові, а він – у будь-якому іншому місці", – пояснив прем’єр Угорщини.

Українські джерела ЄвроПравди підтверджують, що для Києва проведення першої повноцінної зустрічі з угорським лідером у Берегові не є прийнятним.

Мадяр також визнав на пресконференції, що остаточного рішення про зустріч або відмову від неї немає і наразі обговорюються різні місця, крім Берегова – зокрема, Київ, Будапешт або Львів.

Представники угорського уряду, що супроводжували Мадяра на саміті, також розповіли журналістам, що українська сторона пропонувала переговори у Брюсселі, але він відкинув таку можливість.

Як повідомлялося, у четвер Зеленський поговорив із Мадяром на саміті ЄС.

Перед тим Мадяр похвалився, що "викреслив" швидкий вступ з рішення саміту ЄС щодо України.

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