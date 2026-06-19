Премьер-министр Венгрии рассказал подробности встречи с Зеленским, речь шла о Берегово

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на пресс-конференции по итогам саммита ЕС рассказал венгерским журналистам о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Мадьяр, среди прочего, признал, что провел первую встречу с Зеленским в кулуарах саммита. Об этих кратких переговорах первой сообщила "Европейская правда".

Венгерский премьер подчеркнул, что Украине было уделено значительное внимание на саммите. "В выводах Европейского совета Украине уделено немало внимания, ведь вчера на саммите лично присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Возможно, вы видели фотографии, на которых мы рядом. Да, мы встретились. И я не буду скрывать, что это был недолгий разговор", – заявил он.

Мадьяр утверждает, что вновь предложил Зеленскому провести переговоры в Берегово. "Мы дали понять друг другу, что готовы встретиться в ближайшем будущем. Я снова сказал, что был бы рад встрече в прекрасном Берегово, на Закарпатье"

Впрочем, из объяснений Мадьяра следует, что он получил от Зеленского отказ. Венгерский премьер пояснил, что проведение этих переговоров для него не является критически важным.

"Нет особых оснований для встречи. С одной стороны, нам удалось достичь политической договоренности и без встречи, а с другой – я хотел бы встретиться в Берегово, а он – в любом другом месте", – пояснил премьер Венгрии.

Украинские источники "ЕвроПравды" подтверждают, что для Киева проведение первой полноценной встречи с венгерским лидером в Берегово неприемлемо.

Мадьяр также признал на пресс-конференции, что окончательного решения о встрече или отказе от нее нет и в настоящее время обсуждаются различные места, кроме Берегово – в частности, Киев, Будапешт или Львов.

Представители венгерского правительства, сопровождавшие Мадьяра на саммите, также рассказали журналистам, что украинская сторона предлагала провести переговоры в Брюсселе, но он отверг такую возможность.

Как сообщалось, в четверг Зеленский поговорил с Мадьяром на саммите ЕС.

До этого Мадьяр похвастался, что "исключил" быстрое вступление из решения саммита ЕС по Украине.

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