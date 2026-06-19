Мадьяр рассказал, как выступал против Украины в ЕС, и заверил, что Орбан был проукраински настроен

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что выступает против открытия всех кластеров в переговорах о вступлении Украины в ЕС, а также что его позиция по этому вопросу более жесткая, чем у его предшественника Виктора Орбана.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе после саммита ЕС, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Петер Мадьяр начал свои пояснения с обвинений в адрес Виктора Орбана в том, что тот, якобы, был сторонником вступления Украины в ЕС. "Не открою большой тайны, что есть те, кто хотел бы ускорить это вступление. Раньше к этому клубу принадлежал и Виктор Орбан", – заверил он.

Мадьяр сообщил, что, по его словам, в начале 2022 года (еще до полномасштабного вторжения) Виктор Орбан написал официальное открытое письмо Урсуле фон дер Ляйен о том, что Украину следует принять в ЕС. "Через год он повторил эту просьбу вместе с Петером Сийярто, когда война уже шла", – сказал Мадьяр.

"Так что даже Виктор Орбан когда-то был в этом клубе, но однажды проснулся и решил, что с политической и предвыборной точки зрения ему выгоднее присоединиться к лагерю противников Украины и тех, кто налагает вето", – заявил Мадьяр.

Он также заверил, что его правительство систематически борется против быстрого вступления Украины в ЕС, в частности, добилось, чтобы "из текста были исключены положения, из которых могло бы следовать, что после первого кластера сразу откроются все остальные".

"Мы не считаем это хорошей идеей. Во-первых, потому что первый кластер открыли только что. Во-вторых, это плохой сигнал для стран Западных Балкан, которые работают над вступлением, некоторые даже меняли название государства, переписывали всю свою конституцию, шли на большие жертвы, чтобы стать членами ЕС", – пояснил он свою позицию.

Мадьяр заявил, что Венгрия системно работала против этого еще с этапа консультаций на уровне послов. Он утверждает, что именно по инициативе Венгрии в решение добавили норму, согласно которой открытие остальных 5 кластеров должно быть "основано на заслугах", то есть на результатах реформ. "Мы инициировали, чтобы этот процесс происходил на основе заслуг и результатов, так же как и для всех остальных". Как поясняла "Европейская правда", это увеличивает время, необходимое для открытия кластеров.

Также он заявил, что в последний момент из решения удалили фразу об открытии "как можно скорее", и что именно Венгрия добилась этого. Эта фраза действительно отсутствует в окончательном решении, но присутствовала в более ранних проектах.

Мадьяр также рассказал венгерским журналистам о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Перед этим Мадьяр похвастался, что "вычеркнул" быстрое вступление из решения саммита ЕС по Украине.

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