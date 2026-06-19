Греция будет добиваться вступления Черногории в ЕС во время своего председательства в 2027 году

Греция изучает способы ускорения вступления Черногории в Европейский Союз во время своего председательства в Совете ЕС во второй половине 2027 года.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Греческий министр иностранных дел Йоргос Герапетритис в пятницу отправился в Подгорицу, чтобы обсудить путь Черногории в ЕС и попытки его ускорить во время председательства Афин в Совете ЕС.

По данным правительственных источников, целью председательства Греции является помощь по крайней мере одной стране Западных Балкан во вступлении в блок. По мнению греческих чиновников, наиболее реалистичным кандидатом является Черногория, которая начала переговоры о вступлении в 2012 году.

В правительстве Греции надеются сыграть ключевую роль, подобную той, что была в 2003 году, когда греческое председательство пришлось на подготовку к крупнейшему расширению Евросоюза после окончания Холодной войны.

Черногория объявила о своей кампании за членство "28-й к 28-му" – обещание стать 28-м членом ЕС к 2028 году. В интервью Euractiv министр по европейским делам Майда Горчевич заявила, что стране не придется долго ждать полноценного членства.

Считается, что население Черногории, составляющее около 600 000 человек, повлечёт за собой относительно низкие экономические и политические издержки для ЕС.

Афины изучают способы ускорения графика и содействия вступлению Черногории к концу 2027 года. Однако не все государства-члены стремятся ускорить этот процесс, особенно в отношении Западных Балкан.

"Теоретически все согласны с тем, что регион принадлежит к ЕС, но когда обсуждение переходит к практическим шагам, некоторые правительства создают препятствия, часто ссылаясь на технические проблемы и опасения относительно методологии вступления", – сказал Euractiv дипломат ЕС.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что вступление Черногории в ЕС может стать реальностью в 2028 году.

В конце апреля Черногория сделала ещё один шаг навстречу членству в ЕС: страны блока договорились начать работу над договором о присоединении этого небольшого балканского государства.

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