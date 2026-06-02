В правительстве Словакии разразился скандал из-за возможной продажи систем ПВО Уганде

Бывший министр обороны Словакии Ярослав Надь обвинил своего преемника Роберта Калиняка в продаже двух батарей зенитно-ракетного комплекса "Куб" Уганде через ряд посредников.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Экс-министр и председатель внепарламентской партии "Демократы" Надь созвал пресс-конференцию, на которой обвинил своего преемника в распродаже словацких запасов ПВО.

"Премьер-министр Фицо и Роберт Калиняк уже несколько лет повторяют, будто я, будучи министром обороны, раздал всю систему противовоздушной обороны Словацкой Республики и что мы, следовательно, якобы остались голые и босые... ведь именно то, как Роберт Калиняк распоряжается противовоздушной обороной Словакии, является темой пресс-конференции", – заявил Надь.

Ссылаясь на собственное расследование, политик утверждал, что Министерство обороны продало системы "Куб" частной компании "Robus".

В дальнейшем компания перепродала вооружение румынскому предприятию. Технические условия контракта якобы предусматривали поставку двух полных батарей, в состав которых входят две станции разведки и наведения ракет, восемь самоходных пусковых установок, транспортные средства и компрессорная станция.

Согласно сертификату румынского МИДа, о котором рассказал Надь, оружие транспортировалось из Словакии в Румынию, оттуда в Северную Македонию, а затем его приняло Министерство вооруженных сил Уганды. При этом стоимость этого оборудования на момент поставки конечному покупателю выросла до 11 миллионов евро.

В ответ на эти обвинения действующий министр обороны заявил, что воздушные силы страны в настоящее время имеют в своем распоряжении точно такое же количество боеспособных батарей системы "Куб", как и на момент его вступления в должность.

Он назвал весь процесс передачи техники Уганде "прямым следствием решений своего предшественника". В то же время Калиняк не смог объяснить, как системы попали в Румынию и к другим посредникам.

Напомним, в 2024 году словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование в отношении бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

В ноябре 2025 года правоохранители сообщили, что не нашли состава преступления в решениях предыдущего правительства передать Украине советские истребители МиГ-29 и систему противовоздушной обороны "Куб".

В то же время словацкая полиция хотела задержать экс-министра обороны Ярослава Надя в середине июня, когда он находился в отпуске в Канаде. Сам он назвал действия правоохранителей "спектаклем".