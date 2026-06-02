В парламенте Финляндии недовольны сокрытием информации о дронах из Украины

В Комитете по иностранным делам финского парламента разочарованы тем, как комитет был проинформирован о дронах, направлявшихся в Финляндию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Председатель Комитета по иностранным делам Йоханнес Коскинен заявил в понедельник, что комитету не сообщили о том, что Финляндия получила информацию о дронах из Украины. По мнению Коскинена, источник информации является важной информацией, о которой следовало сообщить комитету.

Антти Кайконен, который также входит в состав Комитета по иностранным делам, высказал такое же мнение. По его мнению, информация о происхождении угрозы со стороны дронов подпадает под сферу права парламента на информацию.

"По вопросам, имеющим ключевое значение для безопасности, по крайней мере Комитет по иностранным делам и Комитет по обороне получают исчерпывающую информацию, включая детали, если это необходимо. В данном случае не все было сообщено", – говорит Кайконен.

Кайкконен не высказал свою позицию относительно того, следовало ли сообщать финнам более подробную информацию о дронах.

"Задачей органов безопасности является оценка того, что можно обнародовать. Я понимаю, что есть вещи, о которых не всегда можно говорить. Но с точки зрения права парламента на информацию, здесь было что улучшать", – сказал он.

Тютти Туппурайнен, также член Комитета по иностранным делам, отмечает, что необходимо создать четкие правила игры относительно того, какие вопросы подпадают под сферу права парламента на доступ к информации.

"Как член Комитета по иностранным делам, я бы оценила, что источник этой информации об угрозе был бы важной информацией, которую следовало предоставить Комитету по иностранным делам, но этого не произошло, по крайней мере до сих пор", – сказала она.

Туппурайнен подчеркивает, что парламент является высшим государственным органом и должен иметь полный доступ к информации по вопросам внешней политики и безопасности.

Helsingin Sanomat накануне сообщила, опираясь на собственную информацию, что угроза со стороны дронов для столичного региона Уусимаа в мае была вызвана ошибкой, допущенной Украиной. По данным источников HS, Украина сама предупредила Финляндию ночью, что случайно направила дроны в сторону Финляндии. Дроны несли взрывчатку.

Рано утром в пятницу, 15 мая, весь регион Уусимаа был предупрежден о том, что в воздухе находится потенциально опасный дрон. Людям было рекомендовано оставаться в помещениях. Позже выяснилось, что в воздушном пространстве Финляндии дронов не было.