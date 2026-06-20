Глава МИД Польши отметил Навроцкому, что его решению обрадовались в Москве

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание президента Кароля Навроцкого на то, как в России отреагировали на его решение отозвать награду президента Украины из-за переименования одного из подразделений в честь героев УПА.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сикорский в своем X обратил внимание на заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Медведев, комментируя решение Навроцкого об отзыве ордена у Зеленского, заявил, что это "наконец" произошло.

Прибегая к традиционным "нацистским" эпитетам в отношении президента Украины, он высказал мнение, что для Зеленского, мол, и не была ценной высшая польская награда.

"Есть поддержка, президент Навроцкий", – прокомментировал заявление Медведева глава МИД Польши.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Премьер Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников". В то же время он не раскрыл, предпримет ли необходимые с его стороны процедурные шаги для утверждения решения Навроцкого.

Украинская сторона пока не комментирует, повлияет ли скандал на поездку Зеленского в Гданьск, где пройдет Конференция по восстановлению Украины.

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