На западе Германии 10 человек пострадали из-за удара молнии

Девять человек пострадали в результате удара молнии на территории палаточного городка в немецкой земле Баден-Вюртенберг, в другом месте от удара молнии пострадала женщина.

Об этом сообщают SWR и Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Несчастный случай произошел ночью 20 июня в городе Раштатт, расположенном под границей с Францией.

Во время сильной грозы в ночь на субботу молния ударила на территории палаточного городка возле спортивного поля, где проходят соревнования по гандболу. В то время часть людей, которые там находились, пытались крепче закрепить палатки, которые сдувало ветром.

В результате попадания молнии пострадали восемь взрослых и 13-летний ребенок, из них один – серьезно, однако угрозы для его жизни нет. Шестерых пострадавших госпитализировали.

dpa / EinsatzReport24 / picture alliance

Из-за еще одного удара молнии в районе города Ройтлинген пострадала женщина, которая шла через стадион.

Как уточняет Tagesschau, сильной грозе предшествовала 35-градусная жара. Вечерняя непогода наделала вреда во многих районах региона, вызвав падение деревьев и локальные подтопления и, среди прочего, привела к остановке фестиваля в районе города Тутлинген.

Часть домохозяйств в районе города Ройтлинген остались без света из-за двух попаданий молнии.

В субботу в регионе снова ожидается жара и, вечером, новые сильные грозы. Немецкое метеорологическое агентство DWD предполагает, что в течение субботы-понедельника температуры могут установить новые жаркие рекорды.

В мае молния попала в группу туристов в горах в Польше.

В июне на Монблане спасали двух польских альпинистов, которые попали под удар молнии.