Глава МЗС Естонії: Путін розколює Захід за допомогою двох пасток

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що російський лідер Владімір Путін використовує дві пастки для розколу Заходу: дарує фальшиві надії та поширює страх.

Заяву міністра наводить МЗС Естонії, повідомляє "Європейська правда".

19–20 червня відвідав Тсахкна Німеччину, де зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем, виступив з програмною промовою на Кільській конференції з питань безпеки та взяв участь у панельній дискусії, присвяченій європейській безпеці та стримуванню.

"Протягом багатьох років Путін неодноразово підживлював у Заході надію на те, що його агресія закінчиться. У це вірили після вторгнення Росії до Грузії, після анексії Криму у 2014 році і знову після укладення Мінських угод. На жаль, ця надія завжди виявлялася марною", – окреслив Тсахкна першу пастку Путіна.

"Друга пастка – це страх. Росія намагається залякати Захід погрозами ескалації. Ми не повинні потрапити в жодну з цих пасток", – додав він.

За словами міністра закордонних справ Естонії, Європа не повинна вважати, що російська агресія закінчиться лише завдяки діалогу.

"У деяких колах існує надія, що, оскільки Росія зараз перебуває у слабшій позиції, з нею можна буде налагодити діалог. Насправді ж Європа повинна зберігати стратегічне терпіння, посилювати тиск на Росію та твердо стояти на боці України. Європа не повинна дозволити собі бути втягнутою в роль нейтрального посередника – це була б ще одна російська пастка", – сказав Тсахкна у промові на Кільській конференції з питань безпеки.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна звернув увагу на фото, яке стало вірусним у мережі після українських ударів по Московському нафтопереробному заводу 18 червня.

Раніше Тсахкна заявив, що коли Європа долучиться до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, ключовими принципами у її позиції має бути повага до територіальної цілісності й суверенітету України.