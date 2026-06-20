Глава МИД Эстонии: Путин раскалывает Запад с помощью двух ловушек

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что российский лидер Владимир Путин использует две ловушки для раскола Запада: дарит ложные надежды и сеет страх.

Заявление министра приводит МИД Эстонии, сообщает "Европейская правда".

19–20 июня Цахкна посетил Германию, где встретился с министром иностранных дел Германии Йоганом Вадефулем, выступил с программной речью на Кильской конференции по вопросам безопасности и принял участие в панельной дискуссии, посвященной европейской безопасности и сдерживанию.

"На протяжении многих лет Путин неоднократно подпитывал на Западе надежду на то, что его агрессия закончится. В это верили после вторжения России в Грузию, после аннексии Крыма в 2014 году и снова после заключения Минских соглашений. К сожалению, эта надежда всегда оказывалась тщетной", – обозначил Цахкна первую ловушку Путина.

"Вторая ловушка – это страх. Россия пытается запугать Запад угрозами эскалации. Мы не должны попасть ни в одну из этих ловушек", – добавил он.

По словам министра иностранных дел Эстонии, Европа не должна полагать, что российская агрессия закончится лишь благодаря диалогу.

"В некоторых кругах существует надежда, что, поскольку Россия сейчас находится в более слабой позиции, с ней можно будет наладить диалог. На самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение, усиливать давление на Россию и твердо стоять на стороне Украины. Европа не должна позволить себе быть втянутой в роль нейтрального посредника – это была бы еще одна российская ловушка", – сказал Цахкна в речи на Кильской конференции по вопросам безопасности.

Напомним, ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обратил внимание на фото, которое стало вирусным в сети после украинских ударов по Московскому нефтеперерабатывающему заводу 18 июня.

Ранее Цахкна заявил, что когда Европа присоединится к переговорному процессу по прекращению российско-украинской войны, ключевыми принципами её позиции должны быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.