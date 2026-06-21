У Берліні влаштували плавучий протест, вимагаючи дозволу купатись у річці Шпрее

У суботу в Берліні кілька сотень людей взяли участь у акції протесту у вигляді купання, спрямованій проти столітньої заборони на купання в річці Шпрее, що протікає через місто.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє dpa.

Представник асоціації "Flussbad Berlin" повідомив, що в акції взяли участь 500 плавців та 500 людей, які мітингували на березі.

При температурі, що наближалася до 30 градусів за Цельсієм, близько полудня плавці увійшли у канал Шпрее в центрі Берліна. Серед них був Штеффен Крах, головний кандидат Соціал-демократичної партії на вересневі вибори до земельного парламенту Берліна.

"Проголосуйте за скасування 101-річної заборони на купання!" – закликала асоціація.

Купання у міській частині річки Шпрее в Берліні заборонено з 20 травня 1925 року. Причиною тоді стало зростаюче забруднення річки та пов’язані з цим ризики для здоров’я.

Асоціація, яка минулого року провела подібну акцію протесту, закликає створити пробну зону для купання, а потім, якщо це можливо, відкрити й інші місця для купання. Вона стверджує, що якість води є достатньою для безпечного купання понад 80 % часу.

Міські правила щодо води повністю забороняють купання у Шпрее в центрі Берліна. Берлінський сенат, вищий муніципальний орган влади, поки що не бачить підстав для зміни правил або надання винятків. Посадовці зазначають, що якість води може погіршитися, наприклад, після грози.

Купання у великих європейських річках останніми роками набирає популярності. Під час Літніх Олімпійських ігор 2024 року в Парижі змагання з триатлону проводилися в Сені, хоча кілька учасників захворіли після купання в цій паризькій річці.

Перед Олімпіадою в Парижі аби довести безпечність річки, в неї пірнули міністерка спорту Франції Амелі Удеа-Кастера та мер Парижа Анн Ідальго.