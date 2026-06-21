В Берлине устроили плавучий протест, требуя разрешения купаться в реке Шпрее

В субботу в Берлине несколько сотен человек приняли участие в акции протеста в форме купания, направленной против столетнего запрета на купание в реке Шпрее, протекающей через город.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Представитель ассоциации "Flussbad Berlin" сообщил, что в акции приняли участие 500 пловцов и 500 человек, которые митинговали на берегу.

При температуре, приближавшейся к 30 градусам по Цельсию, около полудня пловцы вошли в канал Шпрее в центре Берлина. Среди них был Штеффен Крах, главный кандидат Социал-демократической партии на сентябрьские выборы в земельный парламент Берлина.

"Проголосуйте за отмену 101-летнего запрета на купание!" – призвала ассоциация.

Купание в городской части реки Шпрее в Берлине запрещено с 20 мая 1925 года. Причиной тогда стало растущее загрязнение реки и связанные с этим риски для здоровья.

Ассоциация, которая в прошлом году провела подобную акцию протеста, призывает создать пробную зону для купания, а затем, если это возможно, открыть и другие места для купания. Она утверждает, что качество воды достаточное для безопасного купания более 80 % времени.

Городские правила в отношении воды полностью запрещают купание в Шпрее в центре Берлина. Берлинский сенат, высший муниципальный орган власти, пока не видит оснований для изменения правил или предоставления исключений. Чиновники отмечают, что качество воды может ухудшиться, например, после грозы.

Купание в крупных европейских реках в последние годы набирает популярность. Во время Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже соревнования по триатлону проводились в Сене, хотя несколько участников заболели после купания в этой парижской реке.

Перед Олимпиадой в Париже, чтобы доказать безопасность реки, в неё нырнули министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера и мэр Парижа Анн Идальго.