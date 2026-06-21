В результате пожара в отеле в Гамбурге пострадали 14 человек

В воскресенье рано утром пожарная служба Гамбурга отреагировала на вызов, направив на место происшествия большой отряд пожарных.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

В результате пожара в отеле недалеко от главного железнодорожного вокзала пострадали четырнадцать человек. По данным пожарной службы, один человек получил серьезные травмы, остальные – легкие. О пожаре сообщили вскоре после полуночи.

По предварительным данным, пожар вспыхнул в подвале здания напротив центрального автовокзала Гамбурга и угрожал распространиться на другие этажи. Из-за сильного дыма гости не смогли самостоятельно покинуть отель. Пожарные использовали поворотные лестницы для эвакуации людей.

Всего на месте происшествия работали около 160 сотрудников экстренных служб. Полиция сначала не смогла предоставить никакой информации о причине пожара или масштабах ущерба.

Улица перед отелем оставалась закрытой на протяжении спасательной операции. Общественные автобусы были вынуждены объезжать этот участок.

В Париже днём 25 марта вспыхнул пожар в элитном отеле "Бристоль", расположенном в историческом центре города недалеко от Елисейского дворца.

В феврале в Неаполе в результате пожара серьёзно пострадал исторический театр. В новогоднюю ночь пожар уничтожил историческую церковь в центре Амстердама.