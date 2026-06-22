Зеленський розповів, що передувало рішенню повернути орден Навроцькому "Новою поштою"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що його рішенню відправити орден Білого Орла поштою до канцелярії президента Польщі передували закулісні дипломатичні спроби пояснити позицію Києва і залагодити суперечку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він вихідними заявив в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

Зеленський розповів, що його команда після заяв президента Польщі про наміри відкликати орден почала активні перемовини з поясненнями, проте усе це не вплинуло на позицію Кароля Навроцького.

"Голова мого офісу і перший заступник, Буданов і Кислиця, сказали: "Ми хочемо полетіти, ми вирішимо питання з поляками – з адміністрацією Кароля". Я сказав, що "ви не вирішите це, на мій погляд, бо я бачу в цьому виключно електоральний процес, який вже почався", – сказав Зеленський.

"Хлопці поїхали, вони дійсно намагались – з усіма поспілкувались: і з канцелярією президента, і з командою прем’єр-міністра, командою спікера, намагались робити все. Але повернулись з відчуттям "пане президенте, ми відчуваємо, що вони це зроблять", – розповів президент.

Після того, каже Зеленський, він спробував ініціювати зустріч з Навроцьким, проте після того польський колега вдався до нового випаду проти України.

"Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок – каже, що Україні не місце у Європі, тому що це погано для польського фермера. Він це говорить для чого – щоби потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов’язані речі", – сказав Зеленський.

Також Зеленський висловив впевненість, що його зустріч з прем’єром Дональдом Туском "ніяк не вплинула на президента Польщі" і його рішення.

Володимир Зеленський також зауважив, що за президентства Анджея Дуди між Україною та Польщею була дуже хороша співпраця і між президентами тоді були "дуже особливі відносини" на тлі великої допомоги, яку надавала Польща Україні.

"Але ми живемо від атаки до атаки. Ми не живемо "від дякую до дякую", – додав президент, з відсилкою до докорів у тому, що Україна "не демонструє вдячності" Польщі.

Також в інтерв’ю Володимир Зеленський заявив, що дії Кароля Навроцького в політиці щодо України нагадують підхід експрем’єра Угорщини Віктора Орбана, котрий роздмухував антиукраїнські настрої, та що це "закінчиться погано".

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

У канцелярії президента Польщі пояснили, чому відібрана у Зеленського нагорода досі лишається у таких постатей як Беніто Муссоліні, Єкатерина II та "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали повернення ордена поштою додатковою образою і порівняли найменування на честь героїв УПА з тим, якби у Німеччині якийсь підрозділ назвали на честь "героїв СС".

Детальніше читайте у статті Війна не лише проти Зеленського: як Кароль Навроцький об'єднав Україну і що буде далі.