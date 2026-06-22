Зеленский рассказал, что предшествовало решению вернуть Навроцкому орден "Новой почтой"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его решению отправить орден Белого Орла в канцелярию президента Польши по почте предшествовали закулисные дипломатические попытки объяснить позицию Киева и уладить спор.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он на выходных заявил в интервью ТСН.Неделя.

Зеленский рассказал, что его команда после заявлений президента Польши о намерениях отозвать орден начала активные переговоры с объяснениями, однако все это не повлияло на позицию Кароля Навроцкого.

"Глава моего офиса и первый заместитель, Буданов и Кислица, сказали: "Мы хотим полететь, мы решим вопрос с поляками – с администрацией Кароля". Я сказал, что "вы не решите это, на мой взгляд, потому что я вижу в этом исключительно электоральный процесс, который уже начался", – сказал Зеленский.

"Ребята поехали, они действительно пытались – со всеми пообщались: и с канцелярией президента, и с командой премьер-министра, командой спикера, пытались делать все. Но вернулись с ощущением "господин президент, мы чувствуем, что они это сделают", – рассказал президент.

После того, говорит Зеленский, он попытался инициировать встречу с Навроцким, однако после этого польский коллега прибегнул к новому выпаду против Украины.

"Я предложил президенту Польши встретиться. Я сказал, что давайте проведем конференцию. Президент Польши делает следующий шаг – говорит, что Украине не место в Европе, потому что это плохо для польского фермера. Он это говорит для чего – чтобы потом давить на Туска, блокировать кластер. Это связанные вещи", – сказал Зеленский.

Также Зеленский выразил уверенность, что его встреча с премьером Дональдом Туском "никак не повлияла на президента Польши" и его решение.

Владимир Зеленский также отметил, что при президентстве Анджея Дуды между Украиной и Польшей было очень хорошее сотрудничество и между президентами тогда были "очень особые отношения" на фоне большой помощи, которую оказывала Польша Украине.

"Но мы живем от атаки к атаке. Мы не живем "от спасибо до спасибо", – добавил президент, с отсылкой к упрекам в том, что Украина "не демонстрирует благодарности" Польше.

Также в интервью Владимир Зеленский заявил, что действия Кароля Навроцкого в "украинской" политике напоминают подход экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, который раздувал антиукраинские настроения, и что это "закончится плохо".

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

В канцелярии президента Польши объяснили, почему отобранная у Зеленского награда до сих пор остается у таких фигур как Бенито Муссолини, Екатерина II и "друг Кремля" Герхард Шредер, назвали возвращение ордена по почте дополнительным оскорблением и сравнили наименование в честь УПА с тем, если бы в Германии какое-то подразделение назвали в честь "героев СС".

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