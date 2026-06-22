У Британії лідер правопопулістів вимагає дострокових парламентських виборів

Лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж висунув вимогу про проведення загальних виборів після оголошення прем’єра Британії Кіра Стармера про відставку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Telegraph.

Лідер партії Reform UK заявив, що виборці "не потерплять, щоб їх вважали дурнями", і закликав наступника прем’єр-міністра провести нові загальнонаціональні вибори.

"Стармер – не перший прем’єр-міністр, якого я усунув, і він не буде останнім. Девід Кемерон. Тереза Мей. Ріші Сунак. А наступним буде – Енді Бернем. Причина провалу кожного з цих лідерів однакова", – заявив Фарадж.

"Політична еліта не розуміє, що виборці не потерплять, щоб їх вважали дурнями. Вони не можуть і далі сприймати голоси людей, які їх підтримували, як щось само собою зрозуміле, аби потім зрадити їх, щойно прийдуть до влади. Політика ґрунтується на довірі", – додав він.

За його словами, вибори потрібно провести якнайшвидше.

"Ви знаєте не гірше за мене, що країна не може собі дозволити марнувати ще один тиждень, дрейфуючи від кризи до кризи. Саме тому мільйони з вас прийшли на місцеві вибори, щоб проголосувати за депутатів від партії Reform UK, і саме тому ми лідируємо в понад 300 опитуваннях громадської думки вже більше року" – заявив Фарадж.

Як відомо, 22 червня прем’єр Британії Кір Стармер оголосив про відставку.

Цьому передували довибори в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.