В Британии лидер правопопулистов требует досрочных парламентских выборов

Лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж выдвинул требование о проведении всеобщих выборов после объявления премьера Британии Кира Стармера об отставке.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Telegraph.

Лидер партии Reform UK заявил, что избиратели "не потерпят, чтобы их считали дураками", и призвал преемника премьер-министра провести новые общенациональные выборы.

"Стармер – не первый премьер-министр, которого я отстранил, и он не будет последним. Дэвид Кэмерон. Тереза Мэй. Риши Сунак. А следующим будет – Энди Бернем. Причина провала каждого из этих лидеров одинакова", – заявил Фарадж.

"Политическая элита не понимает, что избиратели не потерпят, чтобы их считали дураками. Они не могут и дальше воспринимать голоса людей, которые их поддерживали, как нечто само собой разумеющееся, чтобы потом предать их, как только придут к власти. Политика основывается на доверии", – добавил он.

По его словам, выборы нужно провести как можно быстрее.

"Вы знаете не хуже меня, что страна не может себе позволить тратить еще одну неделю, дрейфуя от кризиса к кризису. Именно поэтому миллионы из вас пришли на местные выборы, чтобы проголосовать за депутатов от партии Reform UK, и именно поэтому мы лидируем в более 300 опросах общественного мнения уже более года", – заявил Фарадж.

Как известно, 22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке.

Этому предшествовали довыборы в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а следовательно и премьер-министра, в противовес Стармеру.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.