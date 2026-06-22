Британський ексміністр не збирається змагатись за лідерство у Лейбористській партії

Соратник колишнього міністра охорони здоров'я Великої Британії Веса Стрітінга заявив, що той балотуватиметься на посаду лідера Лейбористської партії після відходу Кіра Стармера, але сам Стрітінг згодом заперечив цю інформацію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Соратник Стрітінга заявив Sky News: "Вес балотується, має необхідну підтримку і буде одним із претендентів".

"З розмов із депутатами, що відбулися на вихідних, стало зрозуміло, що багато хто не хоче "коронації", а хоче почути, як кандидати викладають свої позиції, і багато хто з них хоче дізнатися більше про те, що має сказати Вес", – сказав він.

Сам Вес Стрітінг пізніше у понеділок підтримав колишнього мера Манчестера Енді Бернема у змаганні за лідерство.

Колишній міністр охорони здоров’я підтвердив, що не буде конкурувати з Бернемом за лідерство в партії – незважаючи на те, що раніше заявляв, що висуне свою кандидатуру в будь-якій гонці.

Це означає, що Бернем, ймовірно, безперешкодно займе лідерську посаду.

Як відомо, 22 червня прем’єр Британії Кір Стармер оголосив про відставку.

Після цього лідер правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж висунув вимогу про проведення загальних виборів.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.