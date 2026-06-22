Британский экс-министр не собирается бороться за лидерство в Лейбористской партии

Соратник бывшего министра здравоохранения Великобритании Веса Стритинга заявил, что тот будет баллотироваться на пост лидера Лейбористской партии после ухода Кира Стармера, однако сам Стритинг впоследствии опроверг эту информацию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Соратник Стритинга заявил Sky News: "Уэс баллотируется, имеет необходимую поддержку и будет одним из претендентов".

"Из разговоров с депутатами, состоявшихся на выходных, стало понятно, что многие не хотят "коронации", а хотят услышать, как кандидаты излагают свои позиции, и многие из них хотят узнать больше о том, что должен сказать Уэс", – сказал он.

Сам Уэс Стритинг позже в понедельник поддержал бывшего мэра Манчестера Энди Бернема в борьбе за лидерство.

Бывший министр здравоохранения подтвердил, что не будет соперничать с Бернемом за лидерство в партии – несмотря на то, что ранее заявлял, что выдвинет свою кандидатуру в любой гонке.

Это означает, что Бернем, вероятно, беспрепятственно займет лидерский пост.

Как известно, 22 июня премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке.

После этого лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фарадж выдвинул требование о проведении всеобщих выборов.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Британия может потерять премьера: как провал на местных выборах толкает Стармера к отставке.