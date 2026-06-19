Президент Угорщини підписав закон, що не допустить повернення Орбана на посаду

Президент Угорщини Тамаш Шуйок п’ятницю схвалив поправку до конституції, яка забороняє Віктору Орбану повернутися на посаду прем’єр-міністра.

Про це, як пише "Європейська правда", Шуйок повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Ця поправка обмежує можливий термін перебування на посаді прем’єр-міністра вісьмома роками – у тому числі з перервами. Вона поширюватиметься на усіх осіб, які обіймали прем’єрську посаду з 2 травня 1990 року – а отже і на експрем’єра Віктора Орбана, закриваючи йому потенційний шлях до повернення у крісло глави уряду після 16 років при владі.

Угорський парламент у понеділок переважною більшістю голосів схвалив цю поправку, направивши її на підпис президенту.

У своєму рішенні Шуйок зазначив, що цей закон є "практично унікальним як у Європі, так і в усьому світі"

"Президент республіки, відповідно до своїх обов’язків, передбачених Основним законом, підписав поправку до Основного закону та наказав опублікувати її в "Угорському віснику", – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці президента.

Варто зазначити, що Петер Мадяр докладає зусиль, щоб усунути президента Шуйока з посади, звинувачуючи його в тому, що він є "маріонеткою" режиму Віктора Орбана.

Однак Шуйок відхилив вимогу Мадяра про його відставку, що, за словами президента, призвело до "конституційної кризи".

1 червня Мадяр оголосив про заплановані кроки, які допомогли б усунути з посади Шуйока.