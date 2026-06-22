Мерц рассказал, как относится к оскорблениям в свой адрес

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что его не беспокоят личные оскорбления, однако он хочет внести изменения в законодательство, чтобы защитить государственные институты и правительственные ведомства от клеветы в целом.

Заявление главы немецкого правительства приводит DW, сообщает "Европейская правда".

Мерц признал, что в прошлом он подавал иски о клевете, когда подвергался личным оскорблениям, но подчеркнул, что перестал это делать и не предпринимал подобных мер с тех пор, как стал канцлером.

"Если кто-то называет меня идиотом, то это его дело. Я придерживаюсь другого мнения, но это не делает это преступлением", – отметил он.

Дебаты о том, где пролегает грань между свободой слова и личными оскорблениями, разгорелись в Германии после того, как прокуратура возбудила уголовное дело против студента, который во время демонстрации в Берлине поднял плакат с надписью, якобы унижавшей Мерца.

Некоторых пользователей социальных сетей также оштрафовали за комментарии, которые были признаны клеветническими.

Мерц отметил, что обвинения, как правило, выдвигаются государственными прокурорами, а не самими политиками, и сказал, что "удивлен" большим количеством дел. Однако он добавил, что государственные институты и должности должны быть защищены от клеветы, чтобы сохранить уважение к демократической системе.

"Как только государственные должности становятся объектом клеветы, веселье заканчивается. Мы должны быть способны бороться с этим как общество, потому что это уже не свобода слова; это наносит ущерб нашей демократии", – подчеркнул он.

С этой целью Мерц заявил, что он готов к реформированию статьи 188 – положения немецкого законодательства, которое при определенных обстоятельствах защищает политиков от оскорблений, клеветы и диффамации.

В декабре СМИ сообщили, что, начиная с 2021 года, Фридрих Мерц подал ряд уголовных жалоб в связи с оскорблениями в свой адрес в интернете.

Писали также, что после спора по поводу комментариев в Facebook, которые полиция признала потенциально оскорбительными, немецкие прокуроры заявили, что называть Мерца Пиноккио является проявлением свободы слова.