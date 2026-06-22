Глава МЗС Фінляндії: зараз не час вести переговори з Росією

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен вважає, що наразі не настав час для початку переговорів із Росією.

Про це вона сказала в інтерв’ю Yle, повідомляє "Європейська правда".

Однак Валтонен зазначила, що в ЄС ведуться розмови про відновлення контактів.

"Важливо спочатку узгодити наші цілі, а також те, як ми хочемо діяти. Ми вже досить далеко просунулися в цьому питанні", – зазначила глава фінського МЗС.

Це питання раніше обговорювалося на саміті ЄС. Більшість європейських лідерів, включаючи прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, вважають, що зараз не підходящий час.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб також заявив, що Європа має налагодити контакти з Росією протягом двох місяців.

Валтонен повідомила, що налагодження контакту залежить від подій на лінії фронту та ситуації в Україні загалом, але насамперед від реального прагнення миру з боку Росії.

"Жодних подібних ознак не спостерігалося, незважаючи на те, що становище Росії у військовому та економічному плані значно погіршилося", – вказала вона.

Валтонен вважає, що російська сторона рано чи пізно почне виявляти готовність до переговорів.

За словами глави фінського МЗС, одним із місць, де можна ширше поглянути на ситуацію, стане липневий саміт НАТО в Туреччині.

Раніше глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна заявив, що коли Європа долучиться до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, ключовими принципами у її позиції має бути повага до територіальної цілісності й суверенітету України.

Крім того, ЗМІ писалии, що президент Франції Емманюель Макрон разом з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом на саміті лідерів ЄС розкритикували спроби президента Європейської ради Антоніу Кошти налагодити дипломатичні контакти з Росією.