Глава МИД Финляндии: сейчас не время вести переговоры с Россией

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что пока не настало время для начала переговоров с Россией.

Об этом она заявила в интервью Yle, сообщает "Европейская правда".

Однако Валтонен отметила, что в ЕС ведутся переговоры о возобновлении контактов.

"Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже достаточно далеко продвинулись в этом вопросе", – отметила глава финского МИД.

Этот вопрос ранее обсуждался на саммите ЕС. Большинство европейских лидеров, включая премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, считают, что сейчас не подходящее время.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб также заявил, что Европа должна наладить контакты с Россией в течение двух месяцев.

Валтонен сообщила, что налаживание контактов зависит от событий на линии фронта и ситуации в Украине в целом, но прежде всего от реального стремления к миру со стороны России.

"Никаких подобных признаков не наблюдалось, несмотря на то, что положение России в военном и экономическом плане значительно ухудшилось", – указала она.

Валтонен считает, что российская сторона рано или поздно начнет проявлять готовность к переговорам.

По словам главы финского МИД, одним из мест, где можно шире взглянуть на ситуацию, станет июльский саммит НАТО в Турции.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что когда Европа присоединится к переговорному процессу по прекращению российско-украинской войны, ключевыми принципами в ее позиции должны быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Кроме того, СМИ писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на саммите лидеров ЕС раскритиковали попытки президента Европейского совета Антониу Кошты наладить дипломатические контакты с Россией.