Міністр оборони Німеччини закликав до порядку на тлі скорочення присутності США в Європі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у понеділок закликав укласти чіткі угоди щодо планів США щодо скорочення військової присутності в Європі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького оборонного відомства наводить DW.

Виступаючи на військових навчаннях НАТО в Литві, Пісторіус попередив, що невпорядковане виведення військ може призвести до виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях.

"Потрібен упорядкований перехід. Бо нікому – включаючи американців – не вигідно виникнення небезпечних прогалин у бойових можливостях внаслідок безладного виведення військ", – зазначив він.

США заявляють, що значно скоротять свою військову присутність у Європі.

Йдеться про зобов’язання в рамках так званої "моделі сил" НАТО, яка визначає, які держави-члени повинні підтримувати в бойовій готовності які обсяги сил і засобів – і як швидко вони мають бути приведені до бойової готовності.

Пісторіус дав зрозуміти, що рішення США не стало несподіванкою і що в результаті Німеччина візьме на себе більшу відповідальність за власне стримування та оборону з використанням звичайних озброєнь у рамках НАТО.

Нещодавно німецьке видання Spiegel повідомляло, що США мають намір суттєво скоротити кількість озброєння та військовослужбовців для потреб країн-членів Північноатлантичного альянсу.

За даними Financial Times, США обговорюють питання про розміщення ядерної зброї у більшій кількості європейських країн-членів НАТО, щоб запевнити союзників у тому, що скорочення підтримки у сфері звичайних озброєнь не послаблює гарантії безпеки.

Більше на цю тему читайте в статті "Європейської правди": Альянс у стадії "прийняття". Як Європа та США зближують позиції щодо майбутнього НАТО