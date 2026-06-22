Министр обороны Германии призвал к порядку на фоне сокращения присутствия США в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник призвал заключить четкие соглашения относительно планов США по сокращению военного присутствия в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого оборонного ведомства приводит DW.

Выступая на военных учениях НАТО в Литве, Писториус предупредил, что беспорядочный вывод войск может привести к возникновению опасных пробелов в боевых возможностях.

"Необходим упорядоченный переход. Потому что никому – включая американцев – невыгодно возникновение опасных пробелов в боевых возможностях в результате беспорядочного вывода войск", – отметил он.

США заявляют, что значительно сократят своё военное присутствие в Европе.

Речь идёт об обязательствах в рамках так называемой "модели сил" НАТО, которая определяет, какие государства-члены должны поддерживать в боевой готовности какие объёмы сил и средств – и как быстро они должны быть приведены в боевую готовность.

Писториус дал понять, что решение США не стало неожиданностью и что в результате Германия возьмет на себя большую ответственность за собственное сдерживание и оборону с использованием обычных вооружений в рамках НАТО.

Недавно немецкое издание Spiegel сообщало, что США намерены существенно сократить количество вооружения и военнослужащих для нужд стран-членов Североатлантического альянса.

По данным Financial Times, США обсуждают вопрос о размещении ядерного оружия в большем числе европейских стран-членов НАТО, чтобы заверить союзников в том, что сокращение поддержки в сфере обычных вооружений не ослабляет гарантии безопасности.

Подробнее на эту тему читайте в статье "Европейской правды": Альянс в стадии "принятия". Как Европа и США сближают позиции относительно будущего НАТО