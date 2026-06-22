Україна отримає перший транш з 90 млрд євро від ЄС під час Конференції з відновлення у Польщі

Перший транш макрофінансової допомоги, бюджетної частини з 90 млрд кредиту ЄС, на загальну суму 3,2 млрд євро Україна отримає під час Конференції з відновлення у Гданську 25-26 червня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив на умовах анонімності обізнаний з процесами європейський посадовець.

Перші 3,2 млрд євро з 90 млрд кредиту ЄС Україна отримає 25-26 червня.

"Надання першого траншу на 3,2 мільярди вирішили приурочити до Конференції з відновлення, яка відбудеться 25-26 червня у Гданську", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він уточнив, що рішення про надання Україні першого траншу кредиту було прийняте ще минулого тижня.

Наступний транш на суму 5,9 млрд євро, призначений для підтримки української армії, Україна також має отримати до кінця червня, спрогнозував європосадовець.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Польщі Кароль Навроцький не отримав запрошення на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться цього тижня у Гданську.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

Президент України заявив, що рішення про позбавлення його ордена Білого Орла пов’язане з внутрішньою політичною боротьбою в Польщі та розпалюванням настроїв неприязні до українців.

Читайте також редакційну статтю "ЄвроПравди": Зеленський має поїхати до Гданська попри кризу. Це потрібно Україні, і ось чому.