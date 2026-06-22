Украина получит 1-й транш из 90 млрд евро от ЕС во время Конференции по восстановлению в Польше

Первый транш макрофинансовой помощи, бюджетной части из 90 млрд кредита ЕС, на общую сумму 3,2 млрд евро Украина получит во время Конференции по восстановлению в Гданьске 25-26 июня.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" сообщил на условиях анонимности осведомленный с процессами европейский чиновник.



Первые 3,2 млрд евро из 90 млрд кредита ЕС Украина получит 25-26 июня.



"Предоставление первого транша на 3,2 миллиарда решили приурочить к Конференции по восстановлению, которая состоится 25-26 июня в Гданьске", – сообщил собеседник "ЕвроПравды".



Он уточнил, что решение о предоставлении Украине первого транша кредита было принято еще на прошлой неделе.



Следующий транш на сумму 5,9 млрд евро, предназначенный для поддержки украинской армии, Украина также должна получить до конца июня, спрогнозировал еврочиновник.



Как сообщала "Европейская правда", президент Польши Кароль Навроцкий не получил приглашение на Конференцию по восстановлению Украины, которая состоится на этой неделе в Гданьске.



Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с наименованием одного из украинских подразделений в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".



На фоне этого решения ряд украинских действующих и бывших чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также встал вопрос, поедет ли Зеленский на нынешнюю Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

Президент Украины заявил, что решение о лишении его ордена Белого Орла связано с внутренней политической борьбой в Польше и разжиганием настроений неприязни к украинцам.



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