Ексглава МЗС Польщі про скандал з "Білим Орлом": це знизило наш міжнародний авторитет

На думку ексглави МЗС Польщі Яцека Чапутовича, справа, пов’язана з присвоєнням підрозділу імені "героїв УПА", подальші напруження між Києвом і Варшавою та позбавлення Каролем Навроцьким президента України ордена Білого Орла, у підсумку означають поразку Польщі.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив в ефірі Polsat News.

Він заявив, що Польща програла обмін ударами з Україною і розкритикував Навроцького.

"Президент Навроцький вживає неправильних заходів. Перш за все, це просто неефективно, бо, звісно, треба вимагати поваги до нашої пам’яті про жертв на Волині. Натомість виявилося, що він вжив цих заходів, відібрав орден, і це скрізь коментують та критикують. Натомість ніщо не вказує на те, що Україна змінить цю назву. Іншими словами, ми не виграли цей обмін ударами"– сказав він.

Коментуючи рішучу – як показують опитування – підтримку поляками рішення президента, Чапутович пояснив, що "громадська думка не завжди розуміє обставини (у міжнародній політиці – ред.), а вони такі, що наша позиція дуже ослабла".

"Я говорю про зниження значущості Польщі. До нас ставитимуться з підозрою. (...) Нас не запрошуватимуть до участі в різних рішеннях, які ухвалюватимуться щодо України. Наш статус, міжнародна позиція Польщі суттєво знизилися, і після цього вчинку вони знизяться ще більше", – пояснив він.

Колишній міністр закордонних справ в уряді "Право і справедливість" вважає, що Польща не сприймається як держава, яка "може інвестувати щось більше в Україну".

Він також зазначив, що Захід сприймає Польщу як "державу, яка заважає укладенню угоди". "Гадаю, що й ця образа на адресу президента Зеленського, безперечно, не сприятиме тому, щоб Україна боролася за місце Польщі за столом (переговорів – ред.). Адже це був дуже недружній жест, – додав він.

Водночас Чапутович наголосив, що присвоєння українському підрозділу імені "героїв УПА" не мало б відбутися. "Це дуже болісно для Польщі. Адже ці злочини геноциду на Волині дійсно мали місце", – сказав він.

Дипломат наголосив, що заходи, до яких вдалася Польща в цьому випадку, не дали результату. "У міжнародних відносинах застосовуються інші заходи. Це могла бути дуже серйозна дипломатична нота, це могло бути виклик посла, а навіть резолюція Сейму, але не щось з іншої категорії, щось, що стосується питань гідності, тобто позбавлення ордена", – пояснив він.

"Україна виходить переможницею, бо зберегла зміну назви. Вона повернула ордени – не лише президент Зеленський, а й вищі посадовці адміністрації – і поставила нас у скрутне становище", – підсумував Чапутович.

Він також вказав на невизначеність у Варшаві щодо присутності Зеленського на конференції з питань відбудови України, яка відбудеться в Гданську. "Якщо Зеленський не приїде, це буде приниженням для польської держави", – заявив він.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

На тлі цього рішення низка українських чинних і колишніх посадовців оголосили, що повернуть свої польські нагороди. Також постало питання, чи поїде Зеленський на цьогорічну Конференцію з відновлення України, що має відбутися у польському Гданську.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

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