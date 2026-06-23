Бывший глава МИД Польши о скандале с "Белым Орлом": это подорвало наш международный авторитет

По мнению экс-главы МИД Польши Яцека Чапутовича, дело, связанное с присвоением подразделению имени "героев УПА", последующая напряженность между Киевом и Варшавой, а также лишение Каролем Навроцким президента Украины ордена "Белого Орла", в итоге означают поражение Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в эфире Polsat News.

Он заявил, что Польша проиграла обмен ударами с Украиной и раскритиковал Навроцкого.

"Президент Навроцкий принимает неправильные меры. Прежде всего, это просто неэффективно, потому что, конечно, нужно требовать уважения к нашей памяти о жертвах на Волыни. Вместо этого оказалось, что он принял эти меры, лишил ордена, и это повсеместно комментируют и критикуют. При этом ничто не указывает на то, что Украина изменит это название. Другими словами, мы не выиграли этот обмен ударами", – сказал он.

Комментируя решительную – как показывают опросы – поддержку поляками решения президента, Чапутович пояснил, что "общественное мнение не всегда понимает обстоятельства (в международной политике – ред.), а они таковы, что наша позиция очень ослабла".

"Я говорю о снижении значимости Польши. К нам будут относиться с подозрением. (...) Нас не будут приглашать к участию в различных решениях, которые будут приниматься в отношении Украины. Наш статус, международная позиция Польши существенно снизились, и после этого поступка они снизятся еще больше", – пояснил он.

Бывший министр иностранных дел в правительстве "Право и справедливость" считает, что Польша не воспринимается как государство, которое "может инвестировать что-то большее в Украину".

Он также отметил, что Запад воспринимает Польшу как "государство, которое мешает заключению соглашения". "Думаю, что и эта обида в адрес президента Зеленского, несомненно, не будет способствовать тому, чтобы Украина боролась за место Польши за столом (переговоров – ред.). Ведь это был очень недружественный жест", – добавил он.

В то же время Чапутович подчеркнул, что присвоение украинскому подразделению имени "героев УПА" не должно было произойти. "Это очень болезненно для Польши. Ведь эти преступления геноцида на Волыни действительно имели место", – сказал он.

Дипломат подчеркнул, что меры, к которым прибегла Польша в данном случае, не дали результата. "В международных отношениях применяются другие меры. Это могла быть очень серьезная дипломатическая нота, это мог быть вызов посла, а даже резолюция Сейма, но не что-то из другой категории, что-то, касающееся вопросов достоинства, то есть лишение ордена", – пояснил он.

"Украина выходит победительницей, потому что сохранила изменение названия. Она вернула ордена – не только президент Зеленский, но и высшие должностные лица администрации – и поставила нас в затруднительное положение", – подытожил Чапутович.

Он также указал на неопределенность в Варшаве относительно присутствия Зеленского на конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится в Гданьске. "Если Зеленский не приедет, это будет унижением для польского государства", – заявил он.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь героев УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

На фоне этого решения ряд действующих и бывших украинских чиновников объявили, что вернут свои польские награды. Также возник вопрос, поедет ли Зеленский на Конференцию по восстановлению Украины, которая должна состояться в польском Гданьске.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

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