В Польщі заявили, що відсутність Зеленського на URC в Гданську – це наслідок його рішення

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що ситуація довкола Конференції з відновлення України (URC) в Гданську, на яку не поїде український президент, спричинена його рішенням назвати підрозділ ССО на честь Героїв УПА.

Слова посадовця цитує RMF24, пише "Європейська правда".

Міністр наголосив, що "все починається з помилкового рішення президента Зеленського, і це важко не згадувати в кожному виступі".

"Якби не його рішення про присвоєння підрозділу імені героїв УПА, сьогодні ми б не мали такої ситуації… Ми могли б будувати дуже міцні відносини на основі дружби, співпраці, економіки, оборони", – заявив Косіняк-Камиш.

Глава польського Міноборони заявив, що український президент мав би відвідати конференцію, оскільки є її співорганізатором. Попри рішення Зеленського не їхати до Гданська, захід має принести свої результати, зазначив Косіняк-Камиш.

Міністр також висловив сподівання, що Україна та Польща знайдуть вихід з конфліктної ситуації.

"Ми зробимо все, щоб результати для Польщі – у сфері зміцнення безпеки, співпраці з Україною та економіки – були якнайкращими. Я вірю, що після ночі настає день, а після бурі – спокій. Після цих емоцій ми знайдемо спільне рішення", – сказав глава Міністерства оборони.

Він підкреслив, що у цій ситуації "діалог все ще можливий" і що "потрібна рефлексія з боку України".

Як стало відомо у вівторок, президент України Володимир Зеленський не поїде до польського Гданська на Конференцію з відновлення України, українську делегацію очолюватиме прем’єрка Юлія Свириденко.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Конференція з відновлення України виконає свою роботу незалежно від складу української делегації.

При цьому варто зазначити, що "ЄвроПравда" у своїй редакційній статті радила президенту Володимиру Зеленському їхати до Гданська попри кризу задля збереження дружніх стосунків з польським урядом.