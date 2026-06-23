Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш считает, что ситуация вокруг Конференции по восстановлению Украины (URC) в Гданьске, на которую не поедет украинский президент, вызвана его решением назвать подразделение ССО в честь Героев УПА.

Слова чиновника цитирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что "все начинается с ошибочного решения президента Зеленского, и это трудно не вспоминать в каждом выступлении".

"Если бы не его решение о присвоении подразделению имени героев УПА, сегодня мы бы не имели такой ситуации... Мы могли бы строить очень прочные отношения на основе дружбы, сотрудничества, экономики, обороны", – заявил Косиняк-Камыш.

Глава польского Минобороны заявил, что украинский президент должен был бы посетить конференцию, поскольку является ее соорганизатором. Несмотря на решение Зеленского не ехать в Гданьск, мероприятие должно принести свои результаты, отметил Косиняк-Камыш.

Министр также выразил надежду, что Украина и Польша найдут выход из конфликтной ситуации.

"Мы сделаем все, чтобы результаты для Польши – в сфере укрепления безопасности, сотрудничества с Украиной и экономики – были наилучшими. Я верю, что после ночи наступает день, а после бури – покой. После этих эмоций мы найдем общее решение", – сказал глава Министерства обороны.

Он подчеркнул, что в этой ситуации "диалог все еще возможен" и что "нужна рефлексия со стороны Украины".

Как стало известно во вторник, президент Украины Владимир Зеленский не поедет в польский Гданьск на Конференцию по восстановлению Украины, украинскую делегацию будет возглавлять премьер Юлия Свириденко.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Конференция по восстановлению Украины выполнит свою работу независимо от состава украинской делегации.

При этом стоит отметить, что "ЕвроПравда" в своей редакционной статье советовала президенту Владимиру Зеленскому ехать в Гданьск, несмотря на кризис для сохранения дружеских отношений с польским правительством.