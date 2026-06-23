Мерц: саммит G7 впервые за долгое время продемонстрировал единство Запада в вопросе поддержки Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время саммита G7 во Франции Запад впервые за долгое время продемонстрировал единство в вопросе поддержки Украины и давления на Россию.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы немецкого правительства приводит "Укринформ".

По словам Мерца, именно согласованная позиция европейских союзников стала одним из ключевых факторов достижения совместных договоренностей в формате G7.

"В этом контексте я могу в целом сказать: то, что мы когда-то называли Западом, в Эвиане впервые за долгое время вновь продемонстрировало единство", – подчеркнул канцлер.

Мерц также отметил, что нынешняя геополитическая ситуация требует от Европы большей сплоченности и ответственности.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал об изменении позиции своего американского коллеги Дональда Трампа в отношении войны РФ против Украины после саммита G7.

В то же время в Кремле пожаловались, что европейские лидеры на саммите G7 во Франции "накачивали" Трампа "вредными идеями".