Трамп и Иран утверждают противоположное относительно "ядерных" обязательств Тегерана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и представители Ирана утверждают противоположное по ряду вопросов, договоренности по которым должны быть финализированы на основе уже подписанного меморандума о взаимопонимании.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Дональд Трамп утверждает, что иранская сторона якобы согласилась на постоянные масштабные инспекции с целью гарантировать, что Тегеран не занимается разработкой ядерного оружия.

"Иран полностью и в полной мере согласился на ядерные инспекции самого высокого уровня длительное время в будущем (бесконечно!)... Это обеспечит "ядерную честность". Если бы они этого не сделали, дальнейших переговоров не было бы", – заявил Трамп во вторник в своей соцсети Truth Social.

Перед тем вице-президент Джей Ди Вэнс говорил, что Иран согласился допустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты.

В то же время иранская сторона утверждает, что сотрудничество с МАГАТЭ продолжится "согласно текущим процедурам".

Представитель МИД Ирана Эсмаиль Багхаеи заявил, что Тегеран не давал согласия допускать инспекторов на свои поврежденные ядерные объекты и не брал на себя новых обязательств.

Также расходятся утверждения относительно использования размороженных активов Ирана. От администрации Трампа звучит, что обсуждается план, по которому США и Катар будут согласовывать, на что тратятся средства, и что предполагается акцент на закупку продукции американских фермеров.

В то же время посол Ирана при ООН во вторник опроверг это и подчеркнул, что "Иран – единственная страна, которая будет решать, что делать со своими активами".

Также противоречивым остается вопрос условий прохода судов через Ормузский пролив. В меморандуме закреплено лишь то, что транзит без пошлин будет доступен в течение 60 дней.

Трамп утверждает, что проход через стратегически важный пролив будет бесплатным и после завершения этого периода, на постоянной основе, и что об этом "есть договоренность".

Иран это не подтверждает, при этом, поступают сигналы, что Тегеран планирует взимать определенные платежи с судов.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива. Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение 60 дней.

Первый раунд технических переговоров состоялся на выходных в Швейцарии.

По данным одного из последних опросов, лишь каждый четвертый американец считает, что война с Ираном того стоила.