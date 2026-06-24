ЗМІ: у ЄС розглядають можливість "центрів повернення" мігрантів у Руанді та Узбекистані

Група країн ЄС розглядає можливість відправлення осіб, яким було відмовлено у наданні притулку, до Руанди та Узбекистану.

Відповідну інформацію підтвердили Politico троє європейських дипломатів, передає "Європейська правда".

Ці плани з’явилися після ухвалення закону, який надає столицям країн ЄС повноваження створювати в країнах, що не входять до ЄС, центри для обробки справ мігрантів, яким було відмовлено у праві на перебування в блоці – так звані "центри повернення" – за умови, що ці країни дотримуються прав людини та міжнародного права. Більше половини з 27 країн-членів ЄС цього місяця закликали до швидких дій щодо створення таких центрів у листі, з яким ознайомилося видання.

Данія, Австрія, Греція, Німеччина та Нідерланди очолили ініціативу щодо опрацювання заяв відхилених шукачів притулку за межами ЄС. "Наша мета – укласти перші угоди про створення цих структур у 2026 році, щоб вони почали функціонувати з 2027 року", – заявив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс напередодні ухвалення закону.

Країни, які прийматимуть ці центри, ще не визначені, і політичний та дипломатичний процес ще має розгортатися, зазначили двоє інших європейських дипломатів.

Ці плани з’явилися після низки суперечливих спроб європейських урядів перенести управління міграцією за межі континенту. Британські плани щодо Руанди були скасовані минулого року після багаторічних юридичних та політичних баталій, тоді як італійські центри для мігрантів в Албанії неодноразово оскаржувалися в суді..

Хоча уряди розглядають Руанду та Узбекистан, і це було підтверджено на рівні ЄС, укладення конкретних угод все одно залишатиметься прерогативою окремих урядів. Європейська комісія, яка не брала участі в переговорах щодо вибору країн, та інші столиці країн ЄС мають бути проінформовані до того, як ці центри почнуть функціонувати.

ЄС направив сотні мільйонів євро до Руанди в рамках своєї програми Global Gateway, оголосивши про інвестиції в розмірі 900 млн євро у 2023 році. Блок також виділив Узбекистану 119 млн євро у вигляді грантових коштів.

Ще однією країною, про яку ведуть переговори за закритими дверима, є Уганда, повідомив європейський високопосадовець. Країни, географічно близькі до блоку, такі як Єгипет і Лівія, були виключені через побоювання щодо ризику незаконного перевезення людей, зазначив посадовець.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше виступив проти рішення ЄС створювати "центри повернення" в третіх країнах для мігрантів, яким відмовили в наданні притулку.

Нагадаємо, минулого тижня Європейський парламент проголосував за нові міграційні правила, що дозволяють країнам ЄС відправляти мігрантів, яким відмовлено в наданні притулку, до спеціальних центрів у третіх країнах.

На початку червня нові міграційні правила узгодили перемовники від країн-членів ЄС.