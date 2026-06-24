СМИ: в ЕС рассматривают возможность "центров возвращения" мигрантов в Руанде и Узбекистане

Группа стран ЕС рассматривает возможность отправки лиц, которым было отказано в предоставлении убежища, в Руанду и Узбекистан.

Соответствующую информацию подтвердили Politico трое европейских дипломатов, передает "Европейская правда".

Эти планы появились после принятия закона, который предоставляет столицам стран ЕС полномочия создавать в странах, не входящих в ЕС, центры для обработки дел мигрантов, которым было отказано в праве на пребывание в блоке – так называемые "центры возвращения" – при условии, что эти страны соблюдают права человека и международное право. Более половины из 27 стран-членов ЕС в этом месяце призвали к быстрым действиям по созданию таких центров в письме, с которым ознакомилось издание.

Дания, Австрия, Греция, Германия и Нидерланды возглавили инициативу по обработке заявлений отклоненных искателей убежища за пределами ЕС. "Наша цель – заключить первые соглашения о создании этих структур в 2026 году, чтобы они начали функционировать с 2027 года", – заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис накануне принятия закона.

Страны, которые будут принимать эти центры, еще не определены, и политический и дипломатический процесс еще должен разворачиваться, отметили двое других европейских дипломатов.

Эти планы появились после ряда противоречивых попыток европейских правительств перенести управление миграцией за пределы континента. Британские планы по Руанде были отменены в прошлом году после многолетних юридических и политических баталий, тогда как итальянские центры для мигрантов в Албании неоднократно оспаривались в суде.

Хотя правительства рассматривают Руанду и Узбекистан, и это было подтверждено на уровне ЕС, заключение конкретных соглашений все равно будет оставаться прерогативой отдельных правительств. Европейская комиссия, которая не участвовала в переговорах по выбору стран, и другие столицы стран ЕС должны быть проинформированы до того, как эти центры начнут функционировать.

ЕС направил сотни миллионов евро в Руанду в рамках своей программы Global Gateway, объявив об инвестициях в размере 900 млн евро в 2023 году. Блок также выделил Узбекистану 119 млн евро в виде грантовых средств.

Еще одной страной, о которой ведут переговоры за закрытыми дверями, является Уганда, сообщил европейский чиновник. Страны, географически близкие к блоку, такие как Египет и Ливия, были исключены из-за опасений относительно риска незаконной перевозки людей, отметил чиновник.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее выступил против решения ЕС создавать "центры возвращения" в третьих странах для мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.

Напомним, на прошлой неделе Европейский парламент проголосовал за новые миграционные правила, позволяющие странам ЕС отправлять мигрантов, которым отказано в предоставлении убежища, в специальные центры в третьих странах.

В начале июня новые миграционные правила согласовали переговорщики от стран-членов ЕС.